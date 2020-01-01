Авиасообщение Украины с внешним миром не будет возобновлено летом, - МИД

Пока Украине не готова возобновлять регулярные авиаперевозки.

Авиасообщение Украины с внешним миром, которое прекратилось еще в середине марта из-за пандемии коронавируса, этим летом не возобновится.

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Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, пока власти планируют возобновить внутреннее авиасообщение.

Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет, - сказал Кулеба.

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Кроме того, глава украинского МИД отметил, что на данный момент украинское небо открыто только для чартерных рейсов, которыми украинские граждане эвакуируются на родину.

Напомним, после пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского. У президента рассказали о планах.

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