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"Карантин убивает": В центре Киева снова протестует малый бизнес

Комментариев: 2
Предприниматели возмущены двойными стандартами и бездумными решениями Кабмина при введении карантина.
"Карантин убивает": В центре Киева снова протестует малый бизнес
© censor.net.ua
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"Карантин убивает": В центре Киева снова протестует малый бизнес
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В центре Киева предприниматели проводят акцию протеста “Карантин убивает“ с требованием. Как пишет ресурс Цензор.НЕТ, митингующие пришли на улицу Грушевского с плакатами, на которых написаны лозунги “Нет уничтожению малого бизнеса“, “Справедливость для всех“, “Карантин убивает“, “Хватит принимать бездумные решения“, “Сиди дома сам“, “Эпицентры над законом?“, “Кабмин на карантин“, “Не работаем - не платим“ и другие.

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Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.

“Участники акции обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности. Предприниматели планируют призвать правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный“, - заявили организаторы акции.

На месте присутствуют усиленные наряды правоохранителей. Они перекрыли движение по  ул. Грушевского в направлении правительственного квартала.

Напомним, после протеста под КГГА Кличко разрешил продавать кофе на вынос. Столичным предпринимателям удалось добиться отмены одного из карантинных ограничений, введенных в Киеве.

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Теги: карантин, Киев, предприниматели, малый бизнес, акция протеста, митинг
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Комментариев (2)
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ИИИИИИИИИИ    06.05.2020, 13:13
Оценка:  -22
ИИИИИИИИИИ
Правильно - сейчас эти протестующие натащат в Киев вирусняк и мы получим после этого всплеск заболеваемости.. Нах этот кофе на каждом углу? Или все сдохнут без шаурмы? Все чудно торгуют дистанционно. И как, интересно, работают хвалёные блокпосты на въезде в Киев, если тут уже тусняк со всей страны.
Vixerunt    06.05.2020, 14:12
Оценка:  0
Vixerunt
Предлагаешь всех согнать в карьеры щебень добывать; малый бизнес имеет много преимуществ по сравнению с крупными торговыми сетями.
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