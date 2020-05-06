"Карантин убивает": В центре Киева снова протестует малый бизнес

Предприниматели возмущены двойными стандартами и бездумными решениями Кабмина при введении карантина.

В центре Киева предприниматели проводят акцию протеста “Карантин убивает“ с требованием. Как пишет ресурс Цензор.НЕТ, митингующие пришли на улицу Грушевского с плакатами, на которых написаны лозунги “Нет уничтожению малого бизнеса“, “Справедливость для всех“, “Карантин убивает“, “Хватит принимать бездумные решения“, “Сиди дома сам“, “Эпицентры над законом?“, “Кабмин на карантин“, “Не работаем - не платим“ и другие.

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Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.

“Участники акции обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности. Предприниматели планируют призвать правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный“, - заявили организаторы акции.

На месте присутствуют усиленные наряды правоохранителей. Они перекрыли движение по ул. Грушевского в направлении правительственного квартала.

Напомним, после протеста под КГГА Кличко разрешил продавать кофе на вынос. Столичным предпринимателям удалось добиться отмены одного из карантинных ограничений, введенных в Киеве.

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