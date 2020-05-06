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АМКУ откроет дело против "Эпицентра" за нарушение карантина

Комментариев: 0
"Эпицентр" и Новая Линия" нарушали карантинные меры.
На "Эпицентр" откроют дело
На "Эпицентр" откроют дело
ЕП

Антимонопольный комитет Украины откроет дело против торговых сетей “Эпицентр“ и “Новая линия“ за нарушение карантинных ограничений. Об этом изданию “Экономическая Правда“ сообщил руководитель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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“Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа “Эпицентра“ и “Новой линии“ во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами“, - отметил он.

Хмельницкий объяснил, что несоблюдение установленных на время карантина норм, могли поставить эти торговые сети в более выгодное положение по сравнению с конкурентами. Он также добавил, что Нацполиция зафиксировали нарушения в магазинах и составила протоколы по ст. 44-3 КоАП.

“В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело“, - добавил Хмеьницкий.

Напомним, главу областного отделения АМКУ поймали на взятке.

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Комментариев (1)
Vixerunt    06.05.2020, 14:23
Оценка:  0
Vixerunt
а где вы были 1,5 месяца пока они спокойно себе работали на полную мощность зарабатывая млрд. т.к. всё было закрыто.
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