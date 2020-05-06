Агент ФСБ собирал информацию об украинских ракетных разработках - СБУ

Контрразведчики задержали шпиона российских спецслужб.

6 мая сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Луганской области, который по заданию российских спецслужб собирал секретную информацию о перспективных украинских военных разработках в сфере ракетостроительства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читай также: Мэр Черкасс Бондаренко рассказал о десанте сотрудников СБУ в городе

Правоохранители установили, что мужчина, выполняя задание ФСБ, контактировал с военнослужащими ВСУ в районе проведения ООС, которые имели доступ к соответствующим документам. За передачу секретных сведений шпион предложил украинским военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили в СБУ.



Контрразведчики задержали агента 6 мая, когда он пытался выслать кураторам из ФСБ секретные технические документы о современном ракетном комплексе.



"Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия", - отметили в СБУ.

Напомним, в СБУ рассказали, сколько человек находятся в плену в ОРДЛО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.