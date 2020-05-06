МАУ организует для заробитчан рейсы в 5 стран ЕС
Авиакомпания “Международные авиалинии Украины“ (МАУ) получила согласование на ряд специальных рейсов за границу, которыми смогут отправиться украинцы, имеющие трудовую визу, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Читай также: Польша возобновила выдачу украинцам рабочих виз
Отмечается, что перевозка украинских граждан за границу по трудовым контрактам стала возможной благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу, — сказано в сообщении.
Читай также: У Зеленского заявили, что не запрещали выезд заробитчан
Отправиться на работу за границу смогут организованные группы заробитчан, у которые есть трудовая виза, контракт сроком от 3 месяцев и медицинская страховка на случай COVID-19.
К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском, — подчеркнули в МАУ.
Компания уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.
Напомним, к Украине обратились правительства нескольких стран по поводу трудоустройства украинских заробитчан. В МИД назвали требования, которые выдвигают принимающим странам.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Вот и Монополия,конкурентов нет!
Руби бла бла.