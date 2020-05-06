МАУ организует для заробитчан рейсы в 5 стран ЕС

В авиакомпании утверждают, что им удалось согласовать эти рейсы с властями.

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины“ (МАУ) получила согласование на ряд специальных рейсов за границу, которыми смогут отправиться украинцы, имеющие трудовую визу, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Отмечается, что перевозка украинских граждан за границу по трудовым контрактам стала возможной благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу, — сказано в сообщении.

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Отправиться на работу за границу смогут организованные группы заробитчан, у которые есть трудовая виза, контракт сроком от 3 месяцев и медицинская страховка на случай COVID-19.

К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском, — подчеркнули в МАУ.

Компания уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Напомним, к Украине обратились правительства нескольких стран по поводу трудоустройства украинских заробитчан. В МИД назвали требования, которые выдвигают принимающим странам.

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