Кернес: "Шмыгаль не знает, что такое метро и не понимает людей"

Харьковский мэр возмущен тем, что Кабмин не разрешил открыть метро с 11 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не понимает, что такое метро, а его правительство делает недостаточно для поддержки малого бизнеса в условиях карантина. Такое мнение высказал мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии телеканалу “НАШ“.

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Харьковский градоначальник отметил, что он хотел бы открыть метро для пассажиров с 11 мая вместе с другими послаблениями карантина, однако правительство такое решение не одобрило, и метро будет открыто лишь на 4 этапе выхода из карантина.

Этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, ​​не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это “рассадники“ коронавируса, - заявил Кернес.

Напомним, в понедельник, 4 мая, Кабинет министров решил продлить режим карантина до 22 мая, но при этом ослабил некоторые карантинные ограничения. В частности правительство решило с 11 мая разрешить посещение парков и зон отдыха, работу непродовольственных магазинов, летних кафе, предприятий сферы услуг, стоматологов и т.д.

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