Кернес: "Шмыгаль не знает, что такое метро и не понимает людей"
Премьер-министр Денис Шмыгаль не понимает, что такое метро, а его правительство делает недостаточно для поддержки малого бизнеса в условиях карантина. Такое мнение высказал мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии телеканалу “НАШ“.
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Харьковский градоначальник отметил, что он хотел бы открыть метро для пассажиров с 11 мая вместе с другими послаблениями карантина, однако правительство такое решение не одобрило, и метро будет открыто лишь на 4 этапе выхода из карантина.
Этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это “рассадники“ коронавируса, - заявил Кернес.
Напомним, в понедельник, 4 мая, Кабинет министров решил продлить режим карантина до 22 мая, но при этом ослабил некоторые карантинные ограничения. В частности правительство решило с 11 мая разрешить посещение парков и зон отдыха, работу непродовольственных магазинов, летних кафе, предприятий сферы услуг, стоматологов и т.д.
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