Воду начнем поставлять в Крым только после его деоккупации, - Резников

Позиция Украины по поводу поставки воды в Крым остается неизменной.

Украина начнет поставлять воду в Крым только после того, как произойдет полная деоккупация полуострова. Позиция властей по этому вопросу остается неизменной. Об этом со ссылкой на вице-премьера Алексея Резникова сообщает Цензор.

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"Вода в Крым с материковой части Украины пойдет только после деоккупации полуострова. Это единая позиция государства", - отметил вице-премьер.



Резников также подчеркнул, что вопрос поставок воды на оккупированный полуостров не обсуждается во время Минских переговоров.



Напомним, после того, как Российская Федерация оккупировала Крым, материковая Украина прекратила поставки воды на полуостров.

Напомним, в МИД рассказали о концепции деоккупаци Крыма.

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