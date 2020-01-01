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В полиции призвали не использовать запрещенную символику 9 мая

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Правоохранители также просят не нарушать карантин.
Полиция усилить контроль над порядком в столице 9 мая
Полиция усилить контроль над порядком в столице 9 мая
EPA/UPG

Полиция в Киеве 9 мая усилит контроль в парке Славы, где по данным правоохранителей, запланированы мероприятия в честь годовщины окончания второй мировой войны. Об этом рассказал руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД.

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В Киеве также будет функционировать специальный ситуационный центр, где правоохранители будут мониторить ситуацию в онлайн-режиме. Место проведение мероприятий проверят взрывотехники и кинологи. Участников акции просят не нарушать условия карантина.

Крищенко также напомнил о недопустимости использования символики тоталитарных режимов.

"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что массовые мероприятия на 9 мая в столице проходить не будут.

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