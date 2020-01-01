Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский не поедет на парад Победы в Минск

Комментариев: 0
Президент не планирует совершать зарубежные визиты во время карантина.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается ехать в Беларусь на парад Победы 9 мая, который состоится в Минске. В Офисе президента заявили, что на время карантина в Украине у Зеленского не запланированы зарубежные визиты. Об этом журналистам РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

Читай также: После пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского

“Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая“, - сообщили журналистам в пресс-службе.

Напомним, ранее Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск. Парад ко Дню Победы в Минске состоится.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Лукашенко, Парад Победы, 9 мая, Минск, Беларусь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь