Зеленский не поедет на парад Победы в Минск

Президент не планирует совершать зарубежные визиты во время карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается ехать в Беларусь на парад Победы 9 мая, который состоится в Минске. В Офисе президента заявили, что на время карантина в Украине у Зеленского не запланированы зарубежные визиты. Об этом журналистам РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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“Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая“, - сообщили журналистам в пресс-службе.

Напомним, ранее Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск. Парад ко Дню Победы в Минске состоится.

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