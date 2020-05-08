Почти 18 тысяч украинцев за рубежом просят помощи у МИД

Граждане Украины обращаются за помощью в рамках "Захист" из-за ситуации с коронавирусом.

17,9 тысяч украинских граждан, которые находятся за границей, обратились за помощью в Министерство иностранных дел Украины в связи с ограничениями, введенными для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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Сообщается, что 17 973 граждан Украины обратились за помощью в дипучреждения в рамках системы "Захист".



По состоянию на 8 мая, восемь украинцев умерли от коронавирусной инфекции за рубежом: 4 в Италии, по 1 - в Швеции, США, Франции и Великобритании.



62 уже выздоровели от COVID-19 за рубежом, а 146 человек - проходят лечение.

Напомним,по состоянию на 8 мая в Украине 14 195 активных случаев коронавируса.

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