Верланов после обыска СБУ оспорил свое увольнение в суде
В Окружной административный суд Киева поступил иск Сергея Верланова, в котором он требует восстановить его в должности главы Государственной налоговой службы Украины.
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Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что Верланов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить распоряжение Кабинета министров о его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы.
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Также Верланов требует вернуть ему полномочия и восстановить в должности.
Ответчики по делу - Кабмин и налоговая служба.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Напомним, СБУ пришла с обысками к Верланову. Экс-глава налоговой службы не знает, что искали силовики.
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