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Верланов после обыска СБУ оспорил свое увольнение в суде

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Экс-глава Государственной налоговой службы обратился в суд.
Сергей Верланов
Сергей Верланов
Facebook.com/Сергей Верланов

В Окружной административный суд Киева поступил иск Сергея Верланова, в котором он требует восстановить его в должности главы Государственной налоговой службы Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что Верланов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить распоряжение Кабинета министров о его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы.

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Также Верланов требует вернуть ему полномочия и восстановить в должности.

Ответчики по делу - Кабмин и налоговая служба.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, СБУ пришла с обысками к Верланову. Экс-глава налоговой службы не знает, что искали силовики.

 

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Теги: Верланов, СБУ, суд, иск, налоговая служба
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