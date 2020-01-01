С начала года в пожарах погибло 740 граждан Украины

С понедельника, 4 мая, погибли 10 человек, 12 человек пострадали.

С начала 2020 года в пожарах погибли 740 украинцев. Также отмечается резкое увеличение количества пожаров в природных экосистемах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“Огонь разрушает не только дома и квартиры, но и забирает жизни. Только с понедельника 4 мая в жилом секторе страны уже возник 201 пожар, в результате чего погибло 10 человек, а еще 12 - пострадали“, - говорят спасатели.

Основными причинами гибели людей является сознательное пренебрежение ими правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны детям.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине потушили еще один лесной пожар. Спасатели потушили пожар на территории заповедника, а после обед удалось ликвидировать еще один очаг.

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