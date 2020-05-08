Саакашвили об Авакове: Ради общего дела буду договариваться с кем угодно

Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым.

Михаил Саакашвили заявил, что ради общих целей готов сотрудничать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым у него ранее произошел конфликт. Об этом Саакашвили рассказал в интервью на 1+1.

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“Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно. Вопрос не в том - вопрос или мы все вместе движемся вперед, или цунами, которое приближается, разрушит благополучие каждого украинца“, - отметил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили рассказал о первых шагах на новой должности.

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