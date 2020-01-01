В ООС сняли на видео установку минного поля сепаратистами

На установленных минах намеренно стерли все данные, чтобы невозможно было узнать место их производства.

На Донбассе наблюдатели инженерной разведки оперативно - тактической группировки Север зафиксировали установление неуправляемого минного поля сепаратистами, говорится в пресс-центре ОТУ.

Отмечается, что установка мин это грубое нарушение Оттавской конвенции от 1999 года "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожения".

На видео начальник оперативного обеспечения ОТУ Юрий рассказал о действии установленных мин.

"Как мы видим эту мину использовал противник, перед этим он стер все номера для того, чтобы невозможно были установить ее происхождение. Такие мины изготавливаются в Российской Федерации", - завил военный.

Отмечается, что две мины установили на расстоянии 30 метров перед передним краем противника, две другие мин перелетели через наблюдателя на расстояние 150 метров.

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