В ООС сняли на видео установку минного поля сепаратистами
На установленных минах намеренно стерли все данные, чтобы невозможно было узнать место их производства.
На Донбассе наблюдатели инженерной разведки оперативно - тактической группировки Север зафиксировали установление неуправляемого минного поля сепаратистами, говорится в пресс-центре ОТУ.
Отмечается, что установка мин это грубое нарушение Оттавской конвенции от 1999 года "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожения".
На видео начальник оперативного обеспечения ОТУ Юрий рассказал о действии установленных мин.
"Как мы видим эту мину использовал противник, перед этим он стер все номера для того, чтобы невозможно были установить ее происхождение. Такие мины изготавливаются в Российской Федерации", - завил военный.
Отмечается, что две мины установили на расстоянии 30 метров перед передним краем противника, две другие мин перелетели через наблюдателя на расстояние 150 метров.
Ранее сообщалось об обострении на Донбассе, поскольку сепаратисты совершили 21 обстрел позиций ВСУ и ранили шестеро наших военных.
Также Корреспондент писал, что в Офисе президента раскрыли планы по завершению войны на Донбассе.
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