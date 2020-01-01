На Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай и покончил с собой

В похожей безвыходной ситуации находится значительная часть аграриев в регионе.

В Килийской районе Одесской области фермер, который потерял из-за засухи 100% урожая, покончил с собой. Самоубийство совершил житель села Шевченково Владимир Сердюченко, 1954 года рождения. Об этом сообщил Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает УНИАН.

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“Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведенный до отчаяния, землероб не смог пережить беды“, - заявил Бойченко.

Он уточнил, что фермер взял в аренду земельные паи у жителей Шевченково, и только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс грн.

А урожая нет… Доведенный до отчаяния человек решил добровольно уйти из жизни, - заявил глава ОТГ, выразив соболезнование родных и близким фермера.

Он подчеркнул, что около месяца назад, на основании жалоб фермеров, Килийский горсовет поддержал обращение к центральным органам власти - просил оказать помощь оказавшимся на грани выживания обычным аграриям, а не крупным сельскохозяйственным корпорациям.

В госбюджете аграрный фонд заложен в размере 4 млрд грн... Второй год - неурожай, а в этом году небывалая засуха…, - отметил Бойченко.

Напомним, ранее под Киевом застрелился коп после того, как совершил ДТП без жертв. По факту начато досудебное расследование, полиция выясняет, действительно ли это было самоубийство.

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