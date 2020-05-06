В Николаеве повесился 10-летний мальчик

По предварительной информации, это был суицид.

Вчера, 5 мая, вечером в многоэтажном доме по улице Лазурной в Заводском районе Николаева совершил суицид 10-летний мальчик.

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Об этом сообщают Факты и комментарии.

По данным издания, тело мальчика с петлей на шее обнаружили в квартире его родители. Они оперативно вызвали скорую помощь и полицию. Между тем, врачи прибывшие на вызов, всего лишь констатировал смерть.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. На данный момент полиция отказывается называть детали происшествия и называть причину поступка ребенка.

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Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное убийство” с пометкой “самоубийство”. Сейчас копы выясняют все детали происшествия.

По данным журналистов, семья была вполне благополучной, ребенок учился в школе. Однако во время карантина мальчик, как и все его сверстники, школу не посещал и находился дома.

Напомним, под Тернополем повесился 17-летний парень. В Чортковском районе Тернопольской области на перилах автомобильного моста повесился 17-летний парень.

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