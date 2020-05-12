Украина хочет пересмотреть условия Ассоциации с ЕС – Пристайко

По словам вице-премьера, Украина уже "переросла" стартовые договоренности и хочет большего.

Украина желает пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, в вопросах тарифных квот. Об этом в интервью DW заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

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“Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их“, - рассказал Пристайко.

По мнению Пристайко, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.

Также вице-премьер отметил необходимость получения Украиной “промышленного безвиза“, который бы позволил поставлять в ЕС украинские товары без дополнительной сертификации.

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Напомним, Пристайко заявил, что война на востоке Украины не станет преградой для вступления в НАТО. Он также отметил, что решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития страны.

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