Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" в Нацсовет по ТВ и радио
12 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Татьяны Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Офиса президента.
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"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - написано в указе №171/2020.
Татьяна Руденко занимает пост главы пресс-службы студии "Квартал 95". Кроме того, она приходится сестрой нардепу от "Слуги народа" Ольги Руденко.
Руденко задекларировала за 2019 год 106 000 гривен зарплаты в студии “Квартал 95”. Ее муж в прошлом году заработал 46 тысяч гривен в компании "Гранд декор индастри". У семьи также задекларировано $150 000 наличными.
Напомним, нацсовет внепланово проверит телеканал 112 Украина.
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