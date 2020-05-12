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Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" в Нацсовет по ТВ и радио

Комментариев: 2
Татьяна Руденко вошла в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Татьяна Руденко
Татьяна Руденко
detector.media

12 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Татьяны Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Офиса президента.

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"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - написано в указе №171/2020.

Татьяна Руденко занимает пост главы пресс-службы студии "Квартал 95". Кроме того, она приходится сестрой нардепу от "Слуги народа" Ольги Руденко.

Руденко задекларировала за 2019 год 106 000 гривен зарплаты в студии “Квартал 95”. Ее муж в прошлом году заработал 46 тысяч гривен в компании "Гранд декор индастри". У семьи также задекларировано $150 000 наличными.

Напомним, нацсовет внепланово проверит телеканал 112 Украина.

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    12.05.2020, 17:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это мне одному или еще кому-то кажется, что артикль делает все то же, в чем обвинял Порошенко?
Lyonya-Space    12.05.2020, 16:59
Оценка:  0
Lyonya-Space
Кто там на Олимпийском хрипел про "кумовство" и пр. во власти?
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