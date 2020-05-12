Угрозы Зеленскому: следствие окончено, Федина и Зверобой идут под суд

ГБР закончило расследовать дело о скандальном стриме, в ходе которого нардеп и волонтер нецензурно выражались в адрес президента.

Суд не продлил меру пресечения народному депутату от “Европейской Солидарности“ Софии Федине, которую подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом народная избранница написала на своей странице в Facebook.

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“Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли“, - пояснила Федина.

По ее словам, в Государственное бюро расследований предоставило документ, согласно которому досудебное следствие по этому делу завершено. Доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд достаточно. При этом следствие анонсировало ходатайство о новой мере пресечения.

Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения. Зачем? Он думает, что я в суд не приду? – написала Федина

Как отметила депутат, судебное разбирательство по существу по закону должно пройти во Львове.

Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели. Поэтому ждите Цирк, цирк, цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире! – резюмировала оппозиционерка.

София Федина/Фейсбук

София Федина/Фейсбук

Напомним, на прошлой неделе аналогично не была продлена мера пресечения и второй фигурантке этого дела – волонтерке Марусе Зверобой. Сообщается, что судья отказалась продлевать ранее назначенную меру пресечения.

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