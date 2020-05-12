Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Угрозы Зеленскому: следствие окончено, Федина и Зверобой идут под суд

Комментариев: 1
ГБР закончило расследовать дело о скандальном стриме, в ходе которого нардеп и волонтер нецензурно выражались в адрес президента.
София Федина
София Федина
София Федина/Фейсбук

Суд не продлил меру пресечения народному депутату от “Европейской Солидарности“ Софии Федине, которую подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом народная избранница написала на своей странице в Facebook.

Читай также: Зверобой об угрозах Зеленскому: Не угрожала, а давала советы

“Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли“, - пояснила Федина.

По ее словам, в Государственное бюро расследований предоставило документ, согласно которому досудебное следствие по этому делу завершено. Доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд достаточно. При этом следствие анонсировало ходатайство о новой мере пресечения.

Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения. Зачем? Он думает, что я в суд не приду? – написала Федина

Как отметила депутат, судебное разбирательство по существу по закону должно пройти во Львове.

Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели. Поэтому ждите Цирк, цирк, цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире! – резюмировала оппозиционерка.

София Федина/Фейсбук

София Федина/Фейсбук

Напомним, на прошлой неделе аналогично не была продлена мера пресечения и второй фигурантке этого дела – волонтерке Марусе Зверобой. Сообщается, что судья отказалась продлевать ранее назначенную меру пресечения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, Федина, Маруся Зверобой, ГБР, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаелоПластинку    12.05.2020, 18:36
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Почему пленки Ермака и пленки Зверобой такие неодинаковые? За одни ничего, за другие - под суд?
ВосставшийИзБана    12.05.2020, 18:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нет слов.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь