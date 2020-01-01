Пожары в лесах теперь можно отслеживать онлайн — Гослесагентство

Украинцы могут через правительственный сервис отслеживать ситуацию с пожарной безопасностью в лесах своего региона и Украины в целом.

На вэб-портале “Лес в смартфоне“ стала доступна новая функция – “Классы пожарной опасности“, позволяющая в режиме онлайн отслеживать ситуацию с лесными пожарами и уровнем пожарной опасности в лесах, относящихся к сфере ответственности Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

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“Продолжаем диджитализацию отрасли... Теперь, информационные технологии будут помогать гражданам, особенно местным органам власти и ОТГ, оперативно отслеживать ситуацию с пожарной безопасностью в лесных хозяйствах, входящих в сферу управления Гослесагентства. Также карта пригодится и работникам ГСЧС“, - отметил он.

Заблоцкий объяснил, что, выбрав на карте слой “Пожарная опасность“, можно подробно ознакомиться с природными классами пожарной опасности на отдельных участках леса (они окрашены в соответствующие цвета). Класс природной пожарной опасности определяется в соответствии с породой и возрастом насаждений.

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Глава ведомства отметил, что целью проекта является мониторинг и классификация возможных очагов пожаров и пожароопасных ситуаций на территории Украины. Ситуацию, которая отображается на карте, обещают обновлять постоянно.

Сейчас наши специалисты продолжают работу над наполнением и совершенствованием этого сервиса, - добавил Заблоцкий.

Карта пожарной опасности доступна по ссылке.

Напомним, прошлой осенью Кабинет министров запустил онлайн-карту и приложение “Лес в смартфоне“. Первоочередная задача сервиса – открыть публичный доступ к официальным базам данных по вырубкам. Таким образом, любой гражданин может проверить, является ли законной вырубка, обнаруженная им в ближайшем лесу.

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