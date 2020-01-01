Кабмин готов подать в Раду доработанную программу своей работы

Месяц назад первую версию документа нардепы отказались рассматривать, назвав его "рефератом".

Кабинет министров готов повторно внести в Верховную Раду доработанную Программу действий правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 13 мая, пишет РБК-Украина.

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“Программа действий правительства совместно с профильными комитетами доработана. Фактически готовим ее к подаче на профильный комитет повторно. На сегодня продолжается работа, чтобы сделать программу действий правительства понятной, удобной и такой, которая будет выполняться Кабмином“, - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что программа действий правительства – это программный документ, к которому предусматривается план действий правительства, который включает сроки, меры и конкретные показатели.

Напомним, в апреле Кабмин направил в Верховную Раду проект программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Однако парламент отправил на доработку документ, назвав его “рефератом“, с которым в парламент лучше не приходить.

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