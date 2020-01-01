Декларировать имущество внебрачных детей не нужно: Рада приняла закон

Скандальный законопроект, который позволит чиновникам скрывать имущество, записывая его на внебрачных детей, прошел первое чтение.

Записанное на внебрачных детей имущество можно не вносить в декларацию unicef.org

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым из числа членов семьи субъекта декларирования исключаются дети, с ним не проживающие. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, принять за основу проект закона № 3355-1 согласились 244 народных депутата при 226 минимально необходимых. Также депутаты поддержали идею сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

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Законопроект 3355-1 избавляет чиновников и других лиц, обязанных по закону декларировать свое имущество, от необходимости декларировать имущество своих несовершеннолетних детей, если они проживают отдельно от декларанта.

Как сообщает 24 канал, авторы законопроекта, в частности Руслан Стефанчук, объясняют необходимость принятия этого закона тем, что немало детей проживает отдельно от родителя-чиновника из-за развода. Из-за этого декларанту бывает трудно получить своевременные и правильные данные о принадлежащем его ребенку имуществе, которое следует вносить в декларацию.

Напомним, НАПК создаст единый вэб-портал для жалоб на коррупцию. Пожаловаться на взяточников и казнокрадов станет предельно просто и безопасно.

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