Жители приграничных районов смогут посещать Беларусь по внутренним паспортам

Ограничения на въезд в Беларусь по внутренним паспортам вступают в силу с 1 сентября 2020 года.

Граждане Украины, которые проживают в пограничных районах, смогут совершать поездки в Беларусь по внутренним паспортам и после 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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“Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту. Кабмин ужесточил правила пересечения украинско-белорусской границы гражданами Украины.

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