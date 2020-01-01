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В армии скачок заболеваемости коронавирусом

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За сутки инфекцию выявили сразу у восьмерых военнослужащих.
В армии подскочило суточное число заболевших
В армии подскочило суточное число заболевших
Командование Медицинских сил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

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Отмечается, что двое заболевших находятся в больницах, остальные 6 лечатся дома под наблюдением медиков (по одному в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской областях и двое в Киевской области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В целом по состоянию на 7:00 14 мая в ВСУ коронавирусом болеет 48 человек. Всего с начала пандемии выздоровел 61 военнослужащий, 2 человека погибли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 252 человека, у 21 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

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Теги: коронавирус, ВСУ
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