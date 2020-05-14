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До завершения карантина еще далеко, - главный санитарный врач

Комментариев: 2
Ляшко рассказал, когда в Украине завершится карантин.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / Facebook

Карантин в Украине будет продлен до техн пор, пока люди не научатся его соблюдать. Только положительная динамика может остановить карантинные ограничения.

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Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Украинского радио.

Ляшко отметил, что первый этап ослабления ограничительных мер с 11 мая станет испытанием для украинского на ответственность по соблюдению рекомендаций медиков о профилактике заражения коронавируса.

Мы понимаем, если к нам будут прислушиваться, то мы не должны почувствовать всплеска заболеваемости, - отметил Виктор Ляшко.

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Также главный санврач отметил, что с 22 мая Правительство Украины планирует начать второй этап ослабления карантина и в этом контексте рассмотрит вопрос о возможности запуска общественного транспорта.

Ориентировочно, это будет начало июня, - сказал главный санитарный врач.

При этом Ляшко отметил, что смягчение карантина будет зависеть только от самих украинцев. Все равно придется придерживаться дистанции, пользоваться антисептиками и носить маски.

Напомним, на пешеходном пункте пропуска “Шегини” всех проверят на COVID-19. Всех людей будут тестировать на коронавирус.

 

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Теги: карантин, Ляшко, коронавивирус
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Комментариев (2)
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A123ZO    14.05.2020, 16:00
Оценка:  0
A123ZO
дебил
Искандеръ    14.05.2020, 15:22
Оценка:  0
Искандеръ
А що в нього з очима?
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