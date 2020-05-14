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На Донбассе во время плановых занятий погибли двое бойцов ВСУ

Комментариев: 1
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
На Донбассе погибли двое украинских военных
На Донбассе погибли двое украинских военных
facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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“Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов“, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее ВСУ сообщили о смерти двух боевиков из базы “Миротворца”. Появились фото террористов. 

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Теги: Донбасс, ВСУ, Военные, Гибель
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Комментариев (1)
Pepsomen    14.05.2020, 15:55
Оценка:  -2
Pepsomen
Во время плановых занятий анальным сексом?Фу,гидота!
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