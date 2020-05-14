На Донбассе во время плановых занятий погибли двое бойцов ВСУ

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Читай также: На Донбассе минами загрязнено 21 тыс км² украинской земли

“Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов“, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее ВСУ сообщили о смерти двух боевиков из базы “Миротворца”. Появились фото террористов.

Читай также: Козак в Берлине “конструктивно“ обсудил Донбасс

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.