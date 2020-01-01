В Черновицкой области 2600 зараженных COVID-19
За последние сутки в регионе выявили более 80 новых случаев коронавируса.
В Черновицкой области 14 мая зафиксировали 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом вечером в четверг сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Отмечается, что за сутки лабораторный центр исследовал 491 новый образец.
Общее число инфицированных в регионе составило 2600 человек.
Отмечается, что за сутки лабораторный центр исследовал 491 новый образец.
Общее число инфицированных в регионе составило 2600 человек.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области ввели адаптивный карантин.
Напомним, на утро 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавируса, из них 456 закончились смертью и 4143 - выздоровлением.
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