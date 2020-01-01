Коронавирус в армии: Заразились двое военных

Всего коронавирусом инфицировано 46 военнослужащих.

По данным на 15 мая в Вооруженных силах Украины выявили 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки заразились двое военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 46 человек. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 266 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 36 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 17 330 случаев коронавируса. За сутки заразились 483 человека.

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