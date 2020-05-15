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В Сети показали, как лечат от коронавируса в Черновцах

Комментариев: 2
Врачам непросто находиться в костюмах биологической защиты, так как они не пропускают воздух.
В Сети показали, как лечат от коронавируса в Черновцах
В Сети показали, как лечат от коронавируса в Черновцах
Скриншот

Впервые коронавирус в Украине был обнаружен в Черновицкой области. Как здесь происходит лечение больных, выяснило Hromadske.

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Итак, Черновицкая область по-прежнему занимает лидирующие позиции по количеству инфицированных COVID-19. По состоянию на 15 мая, здесь насчитывается больше двух тысяч зараженных.

Всех тяжелобольных принимают в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Медики находятся в специальных костюмах. Только после этого возможен доступ в так называемую “красную зону“, где лечат больных COVID-19. 

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Ранее сообщалось о том, что в Черновцах умер 5-месячный младенец с подозрением на коронавирус.

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Теги: Черновцы, коронавирус, врач
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Комментариев (2)
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Красногвардеец1    15.05.2020, 14:22
Оценка:  -23
Красногвардеец1
МОРГ под открытым(!)небом,находящийся на черновцах вам в помощь!)))))
Vixerunt    15.05.2020, 14:38
Оценка:  0
Vixerunt
сказал ватник у которого путенская расия уже вышла на 2-е место по вирусу; правда кто когда их холопов считал, бабы ещё нарожают.
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