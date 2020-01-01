На Буковине за сутки от COVID выздоровело больше, чем заболело
За сутки в регионе выявили 47 заболевших коронавирусом, а выздоровели - 52. Всего в области уже почти 2650 инфицированных.
В Черновицкой области за минувшие сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели - 52 человека. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
“52 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Однако ослаблять бдительность пока рано”, - написал Осачук в Facebook.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2647 человек, 564 - выздоровели, 102 - умерли.
Напомним, 13 мая единственный раз в Украине от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем заболели.
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