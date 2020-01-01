На Буковине за сутки от COVID выздоровело больше, чем заболело

За сутки в регионе выявили 47 заболевших коронавирусом, а выздоровели - 52. Всего в области уже почти 2650 инфицированных.

В Черновицкой области за минувшие сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели - 52 человека. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“52 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Однако ослаблять бдительность пока рано”, - написал Осачук в Facebook.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2647 человек, 564 - выздоровели, 102 - умерли.

Напомним, 13 мая единственный раз в Украине от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем заболели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet