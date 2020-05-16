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Ермак рассказал о роли переселенцев в ТКГ

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У Зеленского надеются, что группа внутренне перемещенных лиц положит конец монополии на представительство ОРДЛО членами ЛДНР во время минских переговоров.
Андрей Ермак рассказал послам G7 о роли переселенцев в минских переговорах
Андрей Ермак рассказал послам G7 о роли переселенцев в минских переговорах
Пресс-служба президента Украины

На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в составе делегации от Украины будет группа представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям. Об этом в субботу, 16 мая, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеовстречи с послами Большой семерки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований", - сказал Ермак.

По его словам, Украина готова согласовывать вопросы по ОРДЛО, как это предусмотрено "минским пакетом" договоренностей, "с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям".

"По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Ермак также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Напомним, в начале мая Андрей Ермак инициировал повышение уровня представительства Украины на переговорах в Минске. 

 

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Теги: донбасс, Ермак, переселенцы, минские договоренности, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ser7    16.05.2020, 18:01
Оценка:  0
Ser7
Сивохе новую работу ищут?
СливнойБачок    16.05.2020, 17:26
Оценка:  0
СливнойБачок
Ермака будут судить за измену родине, по законам военного времени
СливнойБачок    16.05.2020, 17:24
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А какая роль Ермака в передаче территорий Донбаса и Луганска в Кацапию ?
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