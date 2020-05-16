Ермак рассказал о роли переселенцев в ТКГ
На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в составе делегации от Украины будет группа представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям. Об этом в субботу, 16 мая, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеовстречи с послами Большой семерки, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований", - сказал Ермак.
По его словам, Украина готова согласовывать вопросы по ОРДЛО, как это предусмотрено "минским пакетом" договоренностей, "с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям".
"По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.
Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.
Ермак также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.
Напомним, в начале мая Андрей Ермак инициировал повышение уровня представительства Украины на переговорах в Минске.
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