На Волыни четыре сотрудницы лаборатории заболели COVID-19

Одна из сотрудниц заразилась в быту, но заболевание протекало бессимптомно и она успела заразить нескольких коллег.

Четыре работника Любомльского отдела Волынского лабораторного центра заразились коронавирусом. Однако инфицирования не связаны с профессиональной деятельностью. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает Украинская правда, со ссылкой на заведующую отделом Лесю Ткачук.

"Первое лицо заболело в быту. Течение болезни было бессимптомным, работница ходила на работу. Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели. Два человека госпитализированы в инфекционное отделение, они в легкой форме. Двое - в самоизоляции. Тяжелых случаев у нас нет", - сказала Ткачук.

По ее словам, все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, халатами, защитными костюмами, перчатками, дезинфекторами. Коллеги тех, кто заболели, были обследованы ПЦР-тестами. Уже известно, что 11 сотрудников имеют отрицательный результат, еще один тест - в работе.

Заведующая отделом уточнила, что в Любомльском межрайонном отделе не проводят тестирования на COVID-19. Работники отправляют тесты в Луцк, в Волынский областной лабораторный центр Минздрава.

По состоянию на утро 16 мая на Волыни зафиксировали 599 случаев коронавируса.

Сегодня также сообщалось, что в Ровно от COVID-19 умер сотрудник Суспільного. Перед этим у шести работников телеканала обнаружили коронавирус.

Отметим, количество новых случаев коронавируса в Украине растет пятые сутки подряд.

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