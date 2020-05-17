В Минздраве рассказали, как закрытие метро спасло Украину от пандемии

Глава Минздрава уверен, что закрытые метрополитены позволили избежать массовых заражений и перегрузки медицинской системы.

Если бы в Украине не запретили работу метрополитенов на период карантина, больницы не справились бы с наплывом больных COVID-19. Такое мнение высказал Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, 17 мая.

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“Если посмотреть на результат, которого мы достигли, то это – уменьшение распространения и недопущение пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей. И, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам удалось это сдержать“, - отметил министр.

По словам Степанова, сейчас загруженность больничных коек в стране составляет не более 13%.

Он напомнил также, что Украина далеко не первая и не единственная страна в мире, которая закрыла метро. По его словам, к таким карантинным ограничениям прибегли также в китайском городе Ухань, французском Париже, британском Лондоне и в мегаполисах Индии.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что метрополитен уже готов возобновить перевозки пассажиров, необходимо только решение правительства. Пока в метро продолжаются ремонтные работы по оборудованию станций всем необходимым.

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