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МАУ закрыла продажу на заграничные рейсы до 1 июля

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Президент компании прогнозирует, что на авиарейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.
Авиаперелеты не возобновят до июля
Авиаперелеты не возобновят до июля
Delo.ua
 
Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля, пишет Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.
 
По его мнению, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.
 
 
Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.
 
Напомним, что Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. 
 
В ответ на это в Министерстве инфраструктуры заявили, что  авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
 
 
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Теги: авиаперелет, МАУ, авиакомпании, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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