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Рейтинг Зеленского упал ниже 40%: свежие данные социологов

Комментариев: 1
Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.
Зеленский и дальше теряет рейтинг
Зеленский и дальше теряет рейтинг
president.gov.ua

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то действующий глава государства получил бы менее 40% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Как выяснили социологи, Владимира Зеленского готовы поддержать 39,3% украинцев, Юрия Бойко – 13,9%, Петра Порошенко – 13,3%, Юлию Тимошенко – 8,6%, Игоря Смешко – 5,9%. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились с выбором.

Как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

Напомним, в начале мая за Владимира Зеленского готовы были проголосовать 42,6% избирателей. После Зеленского в рейтинге симпатий украинцев стояли Петр Порошенко и Юрий Бойко.

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Теги: рейтинг, Зеленский, президент, Порошенко, Бойко, Тимошенко
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    18.05.2020, 11:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Строго говоря кардинальных изменений нет. Тут не 2 кандидата, как во втором туре. Тут нужно сравнивать с первым туром. А в первом туре у артикля было всего 30%, если вы уже забыли.
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