"ВСУ нужны ваши умения и опыт": Зеленский поздравил резервистов

В День резервиста президент поблагодарил ветеранов за готовность выполнять задачи обороны.

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем резервиста украинских военнослужащих, находящихся в оперативном резерве Вооруженных сил и других воинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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“Украинская армия всегда рассчитывает на вашу поддержку, нуждается в ваших умениях, военном мастерстве и опыте, приобретенных в боях с российским агрессором и во время учебных сборов“, - говорится в поздравлении президента.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем гражданам Украины, которые проходят службу в военном резерве, за готовность к немедленному выполнению задач по защите Родины.

Уверен, что ваш патриотизм и преданность делу и впредь будет оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава украинским воинам-резервистам! Слава Украине! - добавил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова.

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