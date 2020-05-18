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"Настанет день, когда Крым вернется в Украину", -Зеленский

Комментариев: 16
18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
ОП

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Зеленский напомнил о трагическом эпизоде в истории крымскотатарского эпизода. 

"Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", - написал президент.

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Зеленский отметил, что в 2014 году история повторилась, когда произошла аннексия полуострова.

"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений. Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - подчеркнул он.

В знак памяти о трагедии крымскотатарского народа на зданиях Офиса Президент и Кабинета Министров появилась иллюминация со знаком Тарак-тамга(герб крымских татар).

"Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский почтил память жертв тоталитаризма.

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Комментариев (16)
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Vixerunt    18.05.2020, 11:46
Оценка:  -1
Vixerunt
БРОКЕР_666--- там такая пропаганда что они будут кору жрать с мхом крича при этом расия-расия. Сев-Корр многих ни чему не учит, танками обложатся ваши крымчане и водку будут пить.
БРОКЕР_666    18.05.2020, 11:33
Оценка:  -4
БРОКЕР_666
пару лет поголодают и сами на цырлах прибегут... та ще й Українською мовою вибачатись будуть
БРОКЕР_666    18.05.2020, 11:35
Оценка:  -4
БРОКЕР_666
курортного сезона в этом году не будет, водохранилища пересохли - урожая не будет, а везти продукты с краснодара будет дороже чем на маскве, а денег покупать по таким ценам у крысчан нема потому что нема курортников
KIBARG    18.05.2020, 11:26
Оценка:  -4
KIBARG
Вернётся, но не в смену этого политического импотента.
mtervvvga    18.05.2020, 11:16
Оценка:  -22
mtervvvga
Конечно Крым вернётся.В твоих липких снах,жалкий ты скоморох!
"Кто в итоге спросил мнение крымчан"-название нового видео Анатолия Шария на YouTube.
KIBARG    18.05.2020, 11:24
Оценка:  -4
KIBARG
Нашел кого смотреть ))
Владослав    18.05.2020, 11:05
Оценка:  -20
Владослав
Вспомним и депортацию поляков с западной Украины после ВОВ?
Брюква_и_Клюква    18.05.2020, 11:18
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Тогда уже вспомни и операцию "Висла", мокша сизоносый. Или у тебя память односторонняя?
Владослав    18.05.2020, 10:58
Оценка:  -22
Владослав
Не розумію! То Крим татарський чи український? А хіба зараз "етнічні українці" в Криму не проживають? Та повно-повнісінько!
Woodbrother    18.05.2020, 10:44
Оценка:  -2
Woodbrother
Что бы этот день настал быстрее, надо уже сейчас начать производство собственного ядерного оружия.
Vixerunt    18.05.2020, 10:51
Оценка:  +6
Vixerunt
у нас дороги в столице сделать не могут; что б ядерку делать надо технологии и бабла немерянно.
thebestdraw    18.05.2020, 10:57
Оценка:  0
thebestdraw
значит надо закупить старое (морально устаревшее) американское.
Woodbrother    18.05.2020, 10:58
Оценка:  -2
Woodbrother
У нас практически все есть. Ученые говорят, что для создания простейших ядерных зарядов нам надо всего один год. Нет только политической воли.
Владослав    18.05.2020, 11:01
Оценка:  -20
Владослав
У нас атомные станции останавливаются. Хватит бредить ...
Vixerunt    18.05.2020, 11:03
Оценка:  -1
Vixerunt
их специально глушат барыги и воры типа Ахметова
Владослав    18.05.2020, 11:09
Оценка:  -21
Владослав
Чернобыля захотел?
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