"Настанет день, когда Крым вернется в Украину", -Зеленский

18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Зеленский напомнил о трагическом эпизоде в истории крымскотатарского эпизода.



"Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", - написал президент.

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Зеленский отметил, что в 2014 году история повторилась, когда произошла аннексия полуострова.



"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений. Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - подчеркнул он.



В знак памяти о трагедии крымскотатарского народа на зданиях Офиса Президент и Кабинета Министров появилась иллюминация со знаком Тарак-тамга(герб крымских татар).



"Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский почтил память жертв тоталитаризма.

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