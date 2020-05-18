Зеленский сделает исламские праздники государственными в Украине

Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными праздниками.

В ближайшее время исламские праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников в Украине. Об этом 18 мая сообщил президент Владимир Зеленский, информирует пресс-служба ОП.

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Зеленский встретился с представителями крымских татар и выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.



“Мы все понимаем, что депортация – одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны из своей родной земли. Вечная память погибшим“, – сказал президент.



С целью представления крымских татар на высшем дипломатическом уровне президент Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на пост первого заместителя главы МИД. В Офисе президента также будет создана рабочая в составе которой войдут крымские татары.



“Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались“ – отметил Зеленский.

Напомним, Кулеба заявил, что МИД разработал стратегию деоккупации Крыма.

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