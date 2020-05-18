В Ровенской области из-за COVID-19 на карантин закрыли монастырь ПЦУ

Один из священнослужителей заразился коронавирусом.

В Ровенской области на карантин закрыли храм ПЦУ, в котором один из священнослужителей заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии ПЦУ.

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“В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин“, - говорится в сообщении.

В епархии просят всех, кто посещал Крестовоздвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении – безотлагательно обратиться к семейному врачу.

Напомним, в Хмельницкой области COVID-19 обнаружили у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП). Руководство области связывает увеличение случаев заболевания в регионе с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней.

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