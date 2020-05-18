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В Ровенской области из-за COVID-19 на карантин закрыли монастырь ПЦУ

Комментариев: 1
Один из священнослужителей заразился коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
УПЦ МП/Фейсбук

В Ровенской области на карантин закрыли храм ПЦУ, в котором один из священнослужителей заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии ПЦУ.

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“В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин“, - говорится в сообщении.

В епархии просят всех, кто посещал Крестовоздвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении – безотлагательно обратиться к семейному врачу.

Напомним, в Хмельницкой области COVID-19 обнаружили у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП). Руководство области связывает увеличение случаев заболевания в регионе с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней.

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Теги: ПЦУ, монастырь, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
hyerwwser    18.05.2020, 18:26
Оценка:  -22
hyerwwser
Похоже попeц Псевдо Церкови Украины(ПЦУ)неудачно лизнул коронавирусное очко своего создателя и кормильца Педи Пидopoшенко.))))))))))))))
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