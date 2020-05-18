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В МОЗ рассказали, как будет работать общественный транспорт в карантин

Комментариев: 1
Минздав предложил для обсуждения рекомендации по пассажирским перевозкам в общественном транспорте.
В Украине возобновятся пассажирские перевозки
В Украине возобновятся пассажирские перевозки
Из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект рекомендаций относительно возобновления пассажирских перевозок в общественном транспорте на время карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте МОЗ для общественного обсуждения.

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В проекте указано, что все сотрудники компаний-перевозчиков будут обязаны пройти температурный скрининг перед началом работы. В случае повышенной температуры выше 37,2 и симптомов ОРЗ сотрудники к работе допускаться не будут. Транспорт должен пройти противоэпидемическую дезинфекцию перед каждым рейсом.

Водители, кондукторы и пассажиры должны быть в защитных масках . Также рекомендуется установить возле входов в транспорт спиртосодержащие антисептики.

Пассажиров в транспорте должно быть не больше, чем максимальное количество сидячих мест. В случае межобластных перевозок в те регионы, где карантин не был смягчен, число пассажиров должно быть не выше 50% от общего количества сидячих мест.

На автостанциях на каждые 10 квадратных метров может находиться не больше одного человека, при этом как пассажиры, так и сотрудники должны быть в защитных масках. Залы ожидания на автовокзалах ожидания открывать пока не будут.

Напомним, в МОН рассказали, как будут проведены экзамены и зачеты в Украине.

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Комментариев (1)
Глод    18.05.2020, 18:46
Оценка:  +3
Глод
Я даже противогаз одену, если надо. Только вы транспорт запустите.
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