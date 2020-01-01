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Гражданину РФ сообщено о подозрении в организации убийства Окуевой

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В убийстве Окуевой подозревают уроженца Чеченской республики.
Амина Окуева
Амина Окуева
Амина Окуева/Facebook

Прокуратура Киевской области сообщила гражданину Российской Федерации о подозрении в организации заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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30 октября 2017 на подъезде к поселку Глеваха Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате полученных ранений из автомата калибра 7,62, Окуева погибла.

Следствие установило, что организатор преступления - гражданин ГФ, родом из Чечни. Для совершения убийства он нашел в Украине киллеров, которые расстреляли авто Окуевой и Осмаева.

В январе 2020 года исполнители нападения были задержаны. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Игорь Редькин, которого правоохранители считают исполнителем убийства Окуевой, подозревается еще в двух других убийствах.

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