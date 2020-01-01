В Черкасской области спецназ штурмовал базу браконьеров

Одним из руководителей преступной группы оказался бывший сотрудник правоохранительных органов.

В Черкасской области полиция пресекла преступную деятельность браконьеров – бывшего сотрудника органов внутренних дел и его девяти сообщников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: В пенитенциарных учреждениях выявили хищений на 170 млн грн

Отмечается, что незаконной добычей рыбы занимались на территории Кременчугского водохранилища. Преступная группа работала с другими браконьерами, закупала незаконно выловленную рыбу, занималась её выловом и оптовым сбытом. Суточный оборот рыбы исчислялся тоннами. Действовали злоумышленники под прикрытием официально зарегистрированного частного предприятия.

Спецоперация продолжалась несколько дней и одновременно проходила и на воде, и на суше. Правоохранители провели серию обысков по месту жительства фигурантов и в местах хранения и переработки рыбы. Всего изъяли около 40 тонн рыбы, более 80 километров рыболовных сетей, черную бухгалтерию, электроудочки, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти полмиллиона гривен и 17 тысяч долларов США.

Напомним, в Киевской зенитно-ракетной бригаде крали топливо десятками тонн. Руководство военной части промышляло масштабными кражами топлива.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.