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Детские сады заработают с 25 мая, - Зеленский

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Для запуска работы детсадов их нужно соответствующим образом подготовить.
Зеленский обещает запустить садики с понедельника
Зеленский обещает запустить садики с понедельника
depositphotos.com

Детские сады в Украине возобновят работу с понедельника, 25 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 20 мая.

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“Детсадики сегодня получат все указания от МОЗ, какой должна быть организация безопасности в детсадиках относительно коронавируса, как садики должны быть обустроены средствами защиты. С 25 мая, с понедельника, детсадики заработают“, - заявил Зеленский.

Напомним, вчера киевский мэр Кличко заявил, что детские сады в Киеве будут подготовлены для приема детей в течение двух недель после соответствующего решения Кабинета Министров Украины.

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Теги: Зеленский, детский сад, карантин
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