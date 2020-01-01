Кличко рассказал, когда откроют детские сады в Киеве

Столичный мэр уверяет, что городским властям нужно время, чтобы подготовить детсады к работе в особых условиях.

Детские сады в Киеве будут подготовлены для приема детей в течение максимум двух недель после соответствующего решения Кабинета Министров Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет “Интерфакс-Украина“.

Читай также: Никаких игрушек и ковров: МОЗ предложил условия работы детсадов

“Мы понимаем, что по окончании карантина абсолютное большинство людей будут возвращаться к работе, вопросы родителей с детьми будут решаться… Это решение должен принять Кабинет Министров“, - объяснил мэр столицы.

По словам Кличко, необходимо будет определить и выполнить ключевые требования открытия дошкольных детских учреждений.

Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям… и их открытия, - отметил он.

Читай также: Нарушали карантин: В Киеве оштрафовали три ночных клуба

Кличко добавил, что все действия в этом вопросе будут проводиться в соответствии с протоколами правительства.

Напомним, главный санитарный врач анонсировал продление карантина в Украине. Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса будет продолжен до 22 июня, но ограничения будут смягчаться.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.