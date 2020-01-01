"За один стол не сяду": Зеленский про мэра Черкасс

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Анатолия Бондаренко.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Андрея Бондаренко и обвинил его в популизме. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

Читай также: “Кумовей в ОП нет“: Зеленский пригласил журналиста на работу По словам президента, глава Черкасс имеет почти два десятка уголовных дел. При этом Зеленский подчеркнул, что Бондаренко, не смотря на уголовные производства, выбрал народ.

“Я не знаю как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали? Это народ. Это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите“ - отметил он.

Президент назвал популизмом поведение мэра, который не оказывал реальной помощи в борьбе с коронавирусом.

Читай также: Когда заработает общественный транспорт: Зеленский дал ответ “Всем мэрам сложно, но это популизм. На чем, на количестве смертности от коронавируса? Я уверен, что это какая-то политическая борьба. Пусть идет в мэры, пусть люди голосуют. Строй дороги, покажи, какие больницы ты открыл“, - подытожил Зеленский.