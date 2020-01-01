"За один стол не сяду": Зеленский про мэра Черкасс
Читай также: “Кумовей в ОП нет“: Зеленский пригласил журналиста на работу
По словам президента, глава Черкасс имеет почти два десятка уголовных дел. При этом Зеленский подчеркнул, что Бондаренко, не смотря на уголовные производства, выбрал народ.
Читай также: Когда заработает общественный транспорт: Зеленский дал ответ
“Всем мэрам сложно, но это популизм. На чем, на количестве смертности от коронавируса? Я уверен, что это какая-то политическая борьба. Пусть идет в мэры, пусть люди голосуют. Строй дороги, покажи, какие больницы ты открыл“, - подытожил Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский пригласил журналиста на работу. Президент рассказал, что в правительстве наблюдается “кадровый голод“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.