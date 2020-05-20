“Только один на один”: Зеленский продолжит личные переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит снять из РФ мировые санкции в связи с агрессией на Донбассе и аннексией крыма.
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Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Мариинском дворце.
Глава государства акцентировал, что будет продолжать лично разговаривать с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Донбасса.
С самого начала борьбы и из-за коронавируса этот процесс немного заторможенный, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать и мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации, согласно минским договоренностям, - сказал Зеленский.
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При этом гарант отметил, что у него есть несколько планов действий по вопросу конфликта на Донбассе. Он также констатировал, что общество по-разному оценивает его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Я уверен, что мы должны это делать, не снимая “Минск", а параллельно отдельным треком ... Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты один на один. И есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь, и желательно услышать, когда ты один на один, чтобы сделать стопроцентные выводы, и идти по другому плану, по плану B, - резюмировал Зеленский.
Напомним, Зеленский назвал Баканова лучшим главой СБУ за все время. Иван Баканов ранее был главой партии Слуга народа.
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