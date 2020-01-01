Зеленский о медреформе: "Неправильная реформа, она не для людей"

Несмотря на некоторые успехи первого этапа медреформы, в целом она оказалась неудачной.

Проходящую сейчас реформу вторичного звена оказания медицинской помощи следует пересмотреть. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

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“Если все психиатрические больницы и тубдиспансеры, если они выходят с забастовками, что их закрывают - ну это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей. Она точно не для врачей. Она ни для кого. Поэтому и надо ее пересматривать“, - сказал Зеленский.

По мнению президента, закрытие психиатрических больниц и туберкулезных диспансеров является недопустимым.

Как это - просто вы закрыли тубдиспансер или закрываете психиатрические больницы? Так ты открой одну. Скажи, пожалуйста: да, надо теперь ездить, но посмотрите, пожалуйста, это больница нового уровня. Нового уровня заработных плат, нового уровня условий - как для людей, так и для медиков. Медики же - они же тоже люди. Сделайте это, а потом закрывайте, - предложил он.

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В то же время Зеленский отметил некоторые успехи в реформе первичного звена оказания медицинской помощи.

Действительно, первичку сделали, и она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики. COVID-19 - он показал: не получилось. Реформы не получилось. Давайте откровенно! Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание. И мы оказались просто голые, если можно так сказать... Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу, - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский пообещал до конца своей каденции достроить все государственные дороги. Президент намерен завершить строительство 25 тысяч приоритетных государственных дорог.

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