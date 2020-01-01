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Зеленский о медреформе: "Неправильная реформа, она не для людей"

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Несмотря на некоторые успехи первого этапа медреформы, в целом она оказалась неудачной.
Зеленский раскритиковал медицинскую реформу
Зеленский раскритиковал медицинскую реформу
president.gov.ua

Проходящую сейчас реформу вторичного звена оказания медицинской помощи следует пересмотреть. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

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“Если все психиатрические больницы и тубдиспансеры, если они выходят с забастовками, что их закрывают - ну это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей. Она точно не для врачей. Она ни для кого. Поэтому и надо ее пересматривать“, - сказал Зеленский.

По мнению президента, закрытие психиатрических больниц и туберкулезных диспансеров является недопустимым.

Как это - просто вы закрыли тубдиспансер или закрываете психиатрические больницы? Так ты открой одну. Скажи, пожалуйста: да, надо теперь ездить, но посмотрите, пожалуйста, это больница нового уровня. Нового уровня заработных плат, нового уровня условий - как для людей, так и для медиков. Медики же - они же тоже люди. Сделайте это, а потом закрывайте, - предложил он.

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В то же время Зеленский отметил некоторые успехи в реформе первичного звена оказания медицинской помощи.

Действительно, первичку сделали, и она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики. COVID-19 - он показал: не получилось. Реформы не получилось. Давайте откровенно! Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание. И мы оказались просто голые, если можно так сказать... Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу, - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский пообещал до конца своей каденции достроить все государственные дороги. Президент намерен завершить строительство 25 тысяч приоритетных государственных дорог.

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Теги: Зеленский, президент, медицинская реформа
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