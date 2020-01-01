Рухнувший на Днепропетровщине мост был "ограниченно трудоспособным"

Мост был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Правоохранители выясняют, сколько весила фура, под которой он рухнул.

Мост в Никопольском районе Днепропетровской области, который обвалился 20 мая, был построен в 1955 году и относился к категории "ограниченно трудоспособных". Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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"Согласно требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которой была разрушена секция моста", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", хуже только "нетрудоспособные мосты". По данным Укравтодора, в Украине таких мостов - 27% из 16 тысяч.

В то же время полиция Днепропетровской области начала расследование инцидента по трем статьям УКУ: служебная халатность (ч.1 ст.367), нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275) и нарушение действующих на транспорте правил (ч.1 ст.291).

Нацолиция

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой.

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