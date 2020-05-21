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С сентября школы будут учиться дистанционно, - МОН

Комментариев: 4
В МОН рассказали, как будут учиться школы.
Любомира Мандзий
Любомира Мандзий
Lubomyra Mandziy

С начала нового учебного года школьники будут учиться по технологиям дистанционного обучения. Кроме того, материал, который пришелся на период карантина, дети будут усваивать за индивидуальным подходом.

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Об этом в программе "Завтрак с 1+1" рассказала в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах, - сказала Мандзий.

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Также глава МОН рассказала, что до конца июня в учреждения общего и среднего образования будут направлены рекомендации для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего года.

Будет так называемое "корректирующее обучение". Учителя смогут выяснить освоение того материала учениками, который пришелся на карантин. И здесь будет исключительно индивидуальный подход исключительного каждого класса и каждого учителя, - добавила Мандзий.

Чиновница отметила, что МОН не устанавливает сроки, но эту работу предусматривают сделать в сентябре.

Напомним, в Кабмине рассказали, как школьники закончат учебный год. Глава МОН отметила, что учебный год не будут продлевать.

 

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Теги: МОН, карантин, пандемия
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Комментариев (4)
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Септемберг    21.05.2020, 12:19
Оценка:  +4
Септемберг
Если семья бедная и нет компа,ребёнок останется безграмотным...Твари вы.
Юрий1    21.05.2020, 12:19
Оценка:  +1
Юрий1
Просьба всем сдать по $200, на ремонт класса и по $100, на ремонт школы.
lav2    21.05.2020, 11:42
Оценка:  +2
lav2
До, как минимум, 7-8 класса дистанционное обучение на эффективно!!!Пишу из личного опыта.
SergioS    21.05.2020, 12:58
Оценка:  0
SergioS
Умора, а типа после 8 класса - эффективно?
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