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Результаты и сдача тестов ВНО: Расписание

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Первый тест по математике состоится 25 июня.
В Минобразовании утвердили график сдачи ВНО
В Минобразовании утвердили график сдачи ВНО
facebook.com/UAMON

Министерство образования Украины утвердило график ВНО-2020. Основная сессия состоится с 25 июня по 17 июля, результаты будут объявлены к 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. 

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“Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году“, - сказано в сообщении.

Согласно графику, тестирования пройдут в следующие даты:

  • математика - 25 июня,
  • украинский язык и литература - 30 июня,
  • физика - 2 июля,
  • испанский, немецкий, французский языки - 6 июля,
  • английский язык - 7 июля,
  • история Украины - 9 июля,
  • биология - 13 июля,
  • география - 15 июля,
  • химия - 17 июля.

Порог “сдал / не сдал“ и результаты ВНО будут определяться:

  • по математике, физике - до 16 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,
  • по географии, химии - до 28 июля.

Соответственно, результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников:

  • по математике, физике - до 17 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,
  • по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа. Результаты дополнительной сессии будет определены и объявлены до 14 августа. Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ВНО - антисептиками, - добавили в Министерстве.

График ВНО
График ВНО
mon.gov.ua

Напомним, ранее в МОН рассказали, как будут проведены экзамены и зачеты в Украине. В Министерстве порекомендовали ставить зачеты по итогам текущей работы. 

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Теги: ВНО, Минобразования, График, Экзамены, Тесты
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