Результаты и сдача тестов ВНО: Расписание

Первый тест по математике состоится 25 июня.

Министерство образования Украины утвердило график ВНО-2020. Основная сессия состоится с 25 июня по 17 июля, результаты будут объявлены к 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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“Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году“, - сказано в сообщении.

Согласно графику, тестирования пройдут в следующие даты:

математика - 25 июня,

украинский язык и литература - 30 июня,

физика - 2 июля,

испанский, немецкий, французский языки - 6 июля,

английский язык - 7 июля,

история Украины - 9 июля,

биология - 13 июля,

география - 15 июля,

химия - 17 июля.

Порог “сдал / не сдал“ и результаты ВНО будут определяться:

по математике, физике - до 16 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,

по географии, химии - до 28 июля.

Соответственно, результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников:

по математике, физике - до 17 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,

по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа. Результаты дополнительной сессии будет определены и объявлены до 14 августа. Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ВНО - антисептиками, - добавили в Министерстве.

График ВНО mon.gov.ua

Напомним, ранее в МОН рассказали, как будут проведены экзамены и зачеты в Украине. В Министерстве порекомендовали ставить зачеты по итогам текущей работы.

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